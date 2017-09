Bekijk hier FC Rijnmond van vrijdag 8 september

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond op TV Rijnmond was vrijdag Sjoerd Mossou te gast. De journalist van het Algemeen Dagblad zat aan de desk met Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en presentator Etienne Verhoeff.

De bal gaat na een interlandbreak weer rollen in de eredivisie en de heren hadden voldoende te bespreken. Sam Larsson zit zaterdag voor het eerst bij de selectie van Feyenoord voor het uitduel bij Heracles Almelo, uiteraard ging het over hem in FC Rijnmond, ook Sparta-trainer Alex Pastoor kwam aan bod. Waar ligt eigenlijk zijn toekomst? Verder weer een discussie over kunstgras en een mogelijk eerder vertrek van Eric Gudde bij Feyenoord.