Drechtsteden gaan meer mensen met schulden helpen

De gemeenten die samenwerken in de Drechtsteden gaan volgend jaar actiever mensen met veel of grote schulden helpen om hun zaakjes financieel weer op de rit te krijgen.

Het aantal mensen met problematische schulden is in de afgelopen jaren fors toegenomen in de Drechtsteden. Dat brengt hen vaak in een uitzichtloze situatie, zegt wethouder Peter Heijkoop van de gemeente Dordrecht: "Met gerichte ondersteuning willen we mensen met zware schulden zo snel mogelijk zelfredzaam maken."

Vooral kinderen zijn de dupe van schulden Peter Heijkoop

Bewindvoerders nemen tijdelijk het beheer van de financiën over en zorgen dat vaste lasten op tijd worden betaald. Medewerkers van de sociale dienst helpen daarna met het saneren van de schulden en het stabiel maken van de financiële situatie.

De rechter bepaalt overigens of iemand in aanmerking komt voor hulp van een bewindvoerder. Dat kan iemand van de gemeente zijn of een particuliere bewindvoerder. Vaak vergoedt de sociale dienst de kosten van de bewindvoerders.

Drechtsteden

De Drechtsteden zijn zes - binnenkort zeven - gemeenten die samen een aaneengesloten stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de Randstad. Dat zijn Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en vanaf 2018 Hardinxveld-Giessendam.