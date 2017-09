Tweede nederlaag voor vrouwen Excelsior Barendrecht

Na de thuisnederlaag tegen PSV (0-7) hebben de vrouwen van Excelsior Barendrecht opnieuw een nederlaag geleden in de eredivisie voor vrouwen. In Groesbeek was Achilles '29 met 4-2 te sterk.

Bij een 2-0 achterstand maakte Zoï van der Ven in minuut 43 een historisch doelpunt. Zij scoorde voor het eerst een eredivisiegoal voor het eerste regionale vrouwenteam. Tien minuten na rust maakte Achilles '29 de 3-1, maar het team van Sander Luiten gaf niet op en knokte zich nog een keer terug. Twintig minuten voor tijd maakte Nadine de Breij met het hoofd de 3-2. Het slotakkoord was voor Achilles '29, dat de eindstand op 4-2 bepaalde. Voor Frederique Nieuwland eindigde het duel trouwens extra vervelend. Zij kwam in botsing en werd per brancard van het veld gedragen.