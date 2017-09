Zweefvliegtuig van glas in lood bij Glasdagen Leerdam

In een regenachtig Leerdam zijn vrijdag de Glasdagen van Leerdam van start gegaan. Vorig jaar trok de eerste editie van het evenement 15.000 glasliefhebbers. Dit jaar is de grote publiekstrekker een zweefvliegtuig van glas in lood.

Ton Beumer uit het Overijsselse Lemele maakte het bijzondere zweefvliegtuig op ware grootte. Hij heeft een aantal persoonlijke dingen in het toestel verwerkt, zoals zijn initialen en geboortejaar 1947. Ook het jaar waarin het toestel voor het eerst vloog - 1966 - is in het registratienummer verwerkt.

Beumer begon vanuit het niets aan de bouw van het toestel. "Toen ik het idee had om dat vliegtuig te maken, had ik nog nooit een stukje glas in lood in handen gehad.

Je zag die man denken 'Hij spoort niet' Ton Beumer

Hij volgde een cursus van één dag en maakte er het eerste onderdeel van zijn zweefvliegtuig. Zijn docent vroeg hem wat hij met dat stukje ging doen. Beumer antwoordde: "Nou dat is een onderdeeltje van een vliegtuig wat ik in glas en lood ga zetten. Je zag die man natuurlijk denken, 'die man die spoort niet'."

Gratis taxaties

De Glasdagen Leerdam duren tot en met zondag 10 september. Het epicentrum is de Zuidwal. Rond de wal presenteren tientallen handelaren en galeries hun collecties van modern en oud glas. Ook zijn er glaskunstenaars die glas blazen, voorstellingen en andere activiteiten.

Patrick Keijzer is woordvoerder namens de organisatie Glasdagen Leerdam "Er zijn ook taxaties, dus als je een mooi oud object in je huis hebt staan, dan kun je naar Leerdam komen om dat gratis te laten taxeren."