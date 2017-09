'Leontien Zijlaard-van Moorsel gebruikte epo'

Voormalig wielerarts Peter Janssen beschuldigt Leontien Zijlaard-van Moorsel van dopinggebruik. In een interview met de Volkskrant stelt Janssen dat hij epo aan de viervoudig olympisch kampioene heeft geleverd. Leontien ontkent.

Volgens Janssen is Leontien ongeveer zes keer bij hem langs geweest. Haar man Michael Zijlaard was daar altijd bij, zegt de arts. "Ze kwamen buiten het spreekuur."

In de krant stelt hij dat Zijlaard-Van Moorsel haar eerste epo-kuur in het voorjaar van 2000 kreeg, in aanloop naar de Olympische Spelen in Sydney. Leontien won daar drie gouden medailles en één zilveren.

Doorgaan met epo

Omdat Zijlaard-Van Moorsel volgens Janssen uiteindelijk niet op controle kwam en door bleef gaan met de kuur, beëindigde hij de samenwerking met haar.

De 75-jarige Janssen treedt in de Volkskrant hierover naar buiten, omdat hij vindt dat het systeem op de schop moet. "Er moet openlijk over gepraat worden. Anders gaat het dopinggebruik gewoon zo door en verandert er nooit iets."

Voedingsadviezen

Leontien ontkent dat ze doping heeft gebruikt. "Ik ben in de jaren 90 heel vaak bij Janssen in de praktijk geweest. Of dat nou eind jaren 90, 2000 of 2001 is geweest, hij heeft mij advies gegeven op het gebied van mijn voeding en trainingsschema's. Ik ben dokter Janssen heel erg dankbaar. Hij heeft mij de motivatie gegeven, toen ik mijn comeback maakte, om weer in mezelf te gaan geloven", zo reageert ze in de Volkskrant.