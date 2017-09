LIVE: Feyenoord zweet flink in Almelo (2-4), Excelsior op achterstand (0-3)

De logo's van de drie Rotterdamse eredivisieclubs Feyenoord gaat zaterdagavond bij Heracles Almelo op bezoek Excelsior ontvangt in Kralingen Vitesse

De wedstrijden van Feyenoord en Excelsior zijn zaterdagavond te volgen in een extra lange aflevering van Radio Rijnmond Sport. Deze kan je beluisteren via 93.4 FM of de gebruikelijke internetstream op rijnmond.nl.

Feyenoord kwam als eerste van de twee Rotterdamse clubs in actie en won de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo met 4-2. Excelsior is de tweede Rotterdamse club die vanavond speelt. Dennis Kranenburg doet volledig verslag van de wedstrijd, die om 20:45 uur begint. Als de wedstrijd klaar is, blikken we tot 23:00 uur nog terug. Zondag is het de beurt aan Sparta, dat om 14:30 uur thuis speelt tegen FC Twente. Ook die wedstrijd volg je natuurlijk op Radio Rijnmond en rijnmond.nl Heracles Almelo-Feyenoord (2-4) Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (21' Kramer), Boëtius (67' Larsson) 22' 0-1 Berghuis

29' 0-2 Berghuis

33' 0-3 Boëtius

73' 1-3 Niemeijer

81' 2-3 Niemeijer

90+3' 2-4 Larsson LIVE: Excelsior-Vitesse (0-3) Opstelling Excelsior: Kristinsson; Fortes (77' Karami), Mattheij, De Wijs, Massop; Faik (81' Haspolat), Messaoud (57' Vermeulen), Koolwijk; Caenepeel, El Azzouzi, Bruins 45' 0-1 Castaignos

53' 0-2 Matavz (penalty)

74' 0-3 Linssen