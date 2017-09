Volg Feyenoord en Excelsior live bij Rijnmond

De logo's van de drie Rotterdamse eredivisieclubs

De wedstrijden van Feyenoord en Excelsior zijn zaterdagavond te volgen in een extra lange aflevering van Radio Rijnmond Sport. Deze kan je beluisteren via 93.4 FM of de gebruikelijke internetstream op rijnmond.nl.

Feyenoord komt als eerste van de twee Rotterdamse clubs in actie. We beginnen aan de uitzending om 18:00 uur, vanwege de wedstrijd bij Heracles Almelo, die om 18:30 uur begint. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen het verslag. Aansluitend speelt Excelsior thuis tegen Vitesse. Dennis Kranenburg doet volledig verslag van de wedstrijd, die om 20:45 uur begint. Als de wedstrijd klaar is, blikken we tot 23:00 uur nog terug. Zondag is het de beurt aan Sparta, dat om 14:30 uur thuis speelt tegen FC Twente. Ook die wedstrijd volg je natuurlijk op Radio Rijnmond en rijnmond.nl