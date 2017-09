Dordrecht eert Jan Eijkelboom met steegje

Jan Eijkelboom

In Dordrecht is vrijdagavond het Jan Eijkelboomsteegje officieel geopend. Het steegje is vernoemd naar dichter, schrijver, journalist en vertaler Jan Eijkelboom. Eijkelboom was daarnaast vooral Stadsdichter voor het leven van Dordrecht.

Het steegje is zo'n honderd meter lang en loopt tussen de Vest en de Museumstraat. "Het is een prachtig steegje", zegt Linda Jansen van het Dordrechts Museum, waar het straatje aan grenst. Bescheiden

"Het steegje is klein, maar fijn. Jan Eijkelboom zou er zeker mee kunnen leven", denkt Jansen. Eijkelboom was volgens mensen die hem kennen bescheiden en wars van dikdoenerij. Het leven van de in 2008 overleden Jan Eijkelboom was nauw met Dordrecht verweven. Hij was ereburger van de stad. Overal in Dordrecht hangen dichtregels van hem. Bekend is bijvoorbeeld "Wat blijft komt nooit terug". In 2006 mocht hij ter ere van zijn tachtigste verjaardag een tentoonstelling inrichten in het Dordrechts Museum. Het museum nam ook het initiatief tot het steegje, samen met de Dordtse fractie van de PvdA. Ode aan Albert Cuyp

Het Jan Eijkelboomsteegje wordt ook gesierd door het werk van de naamgever. Op de muur staat een deel van een ode aan Albert Cuyp, de Dordtse schilder die Jan erg bewonderde. Linda Jansen onthulde vrijdagmiddag vast een deel van de dichtregels, een mijmering over het Eiland van Dordrecht. Hij kwam nooit verder dan Kleef

zag daar een rots

met zon erop.



Hij deed het ermee, legde

het vast op een wijze

die maakt



dat zulk licht voor wie het ziet,

nog altijd en voor eeuwig

naar honing smaakt. Tijdens de Dordtse cultuurnacht, van vrijdag op zaterdag, was er een speciaal programma rond de dichter. Het Jan Eijkelboomsteegje was uitgelicht en er waren bankjes neergezet, waarop mensen naar gedichten van Eijkelboom konden luisteren.