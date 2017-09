Conny Janssen Danst laat Kunsthal swingen

Conny Janssen Danst INSIDE OUT (Foto: Leo van Velzen)

In de Kunsthal in Rotterdam is een jubileumexpositie te zien van Conny Janssen Danst. Het Rotterdamse dansgezelschap, dat 25 jaar bestaat, biedt het publiek een kijkje achter de schermen.

Er is in de grote hal van de Kunsthal onder andere een video-installatie te zien waarop levensgrote beelden van dansers worden geprojecteerd. De bewegende beelden worden begeleid door muziek die speciaal voor de installatie is gecomponeerd. In een ander deel van de hal vinden live repetities plaats. Het publiek kan zo met eigen ogen zien hoe makers en dansers met elkaar samenwerken. De Kunsthal gaf Conny Janssen carte blanche om de tentoonstelling zelf in te vullen. Het is voor het eerst dat de Kunsthal zich niet met de inhoud heeft bemoeid, zegt directeur Emily Ansenk. De officiële opening van de expositie was vrijdagavond. Vanaf zaterdag is 'Conny Janssen Danst 25' te zien voor publiek. De tentoonstelling blijft tot 1 oktober in de Kunsthal.