Open Monumentendag met wateroverlast: gemalen Delfland blijven dicht

De gemalen van het Hoogheemraadschap van Delfland blijven gesloten voor het publiek. Ze zouden dit weekend opengaan in verband met Open Monumentendag. Maar de pompen zijn in vol bedrijf vanwege de grote hoeveelheid regen.

De gemalen draaien op volle toeren om al het water weg te pompen. Delfland heeft daarom liever dat ze dichtblijven voor het publiek.

Ook andere waterschappen zijn druk met het afvoeren van het regenwater. Het waterschap Rivierenland heeft vijf pompen bijgeplaatst in laaggelegen gebieden.

In het hele land zijn dit weekend historische monumenten te bezoeken. In sommige plaatsen gaat Open Monumentendag gepaard met andere activiteiten. Zo zijn er in Schiedam op diverse locaties operavoorstellingen. Dit weekend is ook de aftrap van het nieuwe culturele seizoen.