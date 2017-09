JOVD: diversiteitsbeleid EUR duur, onnodig en ongewenst

Het diversiteitsbeleid van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is onnodig en ongewenst. Dat vindt de JOVD Rijnmond. De VVD-jongeren van Rotterdam en omstreken zeggen dat het geld voor diversiteitsbeleid beter kan worden besteed aan goed onderwijs.

De EUR heeft een zogeheten Diversity Student Board . Doel van dit bestuur is een 'inclusieve studentengemeenschap'. Dit betekent dat studenten met diverse achtergronden en eigenschappen elkaar ontmoeten.

In het bestuur zit Jursica Mills. Zij studeert Health, Policy & Management. Zij zegt op de website van de EUR dat het moeilijk is om in contact te komen met studenten met een andere achtergrond. Diezelfde ervaring heeft bestuurslid Kimberly Walden, die Social Sciences studeert.

'Onnodig en ongewenst'

De JOVD Rijnmond hebben bezwaren tegen de Diversity Student Board. Ze vinden de club te duur. "De EUR heeft het totale budget voor diversiteitsbeleid niet bekendgemaakt, maar de Universiteit van Amsterdam budgetteert maar liefst 375.000 euro." Dat geld kan beter naar goed onderwijs, vindt de JOVD.

Verder stellen de VVD-jongeren dat 'dit soort besturen' weinig oplost of zelfs averechts werkt. Daarbij baseren ze zich op ervaringen in de Verenigde Staten. "Mensen worden hierdoor juist uitgesloten als ze níet tot een minderheid behoren. Dit leidt tot spanningen binnen de universiteitsgemeenschap."

De JOVD adviseert de EUR daarom om te stoppen met het diversiteitsbeleid.