Regenval speelt sporters parten

Door de aanhoudende regen zijn zaterdag allerlei sportevenementen afgelast. De opening van de Nationale Sportweek in Rotterdam is verplaatst naar een binnenlocatie. En de Rotterdamse hockeyclub Leonidas moest wedstrijden staken door het vele water op het veld.

Rotterdam is gaststad van de Nationale Sportweek die wordt gehouden van 9 tot en met 17 september. De week is een initiatief van NOC*NSF. Honderden sportclubs, sportbonden en gemeenten in het hele land organiseren dan toernooien en demonstraties.

Binnenlocatie

De opening zou zijn op het Skatepark Westblaak in Rotterdam. Maar de sporters en de hoogwaardigheidsbekleders zijn uitgeweken naar Skateland Rotterdam aan de Piekstraat.

Leonidas

De Rotterdamse club Leonidas had te maken met enorme plassen op het veld. Ook de sportvelden van de Erasmus Universiteit hebben last van het water.

Buitenevenementen

De meeste andere buitenevenementen gaan zaterdag trouwens wel gewoon door, zoals bijvoorbeeld het festival Baroeg Open Air in het Zuiderpark in Rotterdam, de Rotterdamse Uitmarkt op Schouwburgplein, Floating Hellevoetsluis, de Late Summer Fair in Sliedrecht en diverse activiteiten ter gelegenheid van Open Monumentendag.