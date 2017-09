Reddingsteam verkent nood op Sint Maarten

Een groep verkenners van het Urban Search and Rescue Team is vertrokken naar Curaçao. Ze gaan van daaruit op Sint-Maarten in kaart brengen hoe het team daar hulp kan verlenen. Het USAR-team bestaat deels uit mensen van de veiligheidsregio's Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Zodra duidelijk is wat het reddingsteam op Sint-Maarten kan doen, wordt gekeken of meer medewerkers naar het eiland kunnen. Het USAR-team beschikt over onder andere speurhondenbegeleiders, verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen.

Het Urban Search and Rescue Team is een speciale eenheid die wordt ingezet in rampgebieden. Sint-Maarten is zeer zwaar getroffen door orkaan Irma. Dit weekend scheert ook orkaan José nog langs.