Verkeershinder door storing Erasmusbrug

Erasmusbrug - Foto : Leanne Gerritsen

De Erasmusbrug in Rotterdam heeft zaterdagmiddag in storing gestaan. De slagbomen gingen omstreeks 13.45 uur niet meer open. Een monteur had het probleem drie kwartier later verholpen.

Door de problemen met de brug stroopte het verkeer in de binnenstad van Rotterdam op. Automobilisten die uitweken naar de Willembrug kwamen ook daar in de file. Het is extra druk in de binnenstad door de gedeeltelijke sluiting van de Maastunnel.