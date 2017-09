Oasen: Veel vragen over GenX in drinkwater

Drinkwaterbedrijf Oasen heeft in een maand tijd bijna 200 vragen gekregen van klanten uit de omgeving van het Dordtse bedrijf Chemours. De vragenstellers zijn bezorgd over de aanwezigheid van de stof GenX in hun drinkwater.

In juli verschenen berichten in de media dat in monsters uit de wijde omgeving van de fabriek de mogelijk kankerverwekkende stof was aangetroffen. Het ging om uiterst kleine hoeveelheden die ver onder de norm liggen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu liet kort daarop weten dat het drinkwater de komende jaren veilig gedronken kan worden, ondanks de aanwezigheid van GenX in het water. Maar veel klanten van Oasen vertrouwen het niet.

Lange gesprekken

Op de website van Oasen staat dat medewerkers van het drinkwaterbedrijf lange gesprekken hebben gevoerd met ongeruste inwoners van het gebied rond Chemours.

"Wij leggen uit dat het drinkwater dat wij leveren voldoet aan alle gezondheidsnormen en daarmee veilig is en dat de overheid daarop toeziet. Was dat niet zo dan hadden we als Oasen extra zuivering bijgeplaatst."

En op de vraag die we vaak krijgen: ja, we drinken het zelf ook Oasen