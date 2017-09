Overwinningen voor Manchester City en Shaktar

Feyenoord is in de groepsfase van de Champions League bij Shaktar Donetsk, Manchester City en Napoli ingedeeld.

Manchester City heeft zaterdag Liverpool in de Premier League een pak slaag gegeven. De ploeg van coach Josep Guardiola verpletterde The Reds met 5-0 in het eigen Etihad Stadium.

De thuisploeg kwam in de 24e minuut op voorsprong via een doelpunt van de Argentijnse aanvaller Sergio Aguëro (1-0). Liverpool werd dertien minuten later verplicht om met tien man verder te spelen, omdat Sadio Mané met een gevaarlijke actie Manchester City-keeper Ederson blesseerde. Mané kreeg daarvoor de rode kaart en Ederson moest per brancard het veld verlaten. Vlak voor rust scoorde Gabriel Jesus de 2-0 voor City. In de tweede helft produceerden diezelfde Jesus en Leroy Sané (tweemaal) de overige treffers voor de thuisploeg.

Manchester City is aanstaande woensdag de tegenstander van Feyenoord in de Champions League. Dat duel is uiteraard te volgen via Radio Rijnmond.

Shaktar Donetsk

Een andere Champions League-opponent kwam zaterdag ook in actie. Shaktar Donetsk won in de Oekraïense competitie met 3-1 van Zorya Luhansk. Sergey Krivtsov, Ismaily en Bernard maakten de drie treffers voor de oranjehemden. Feyenoord treft Shaktar Donetsk pas in de derde speelronde van het miljoenenbal in een thuiswedstrijd.