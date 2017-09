Stieltjesmonument Noordereiland in oorspronkelijke staat hersteld

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft op het Noordereiland het gerenoveerde Stieltjesmonument onthuld. Het originele rode zandsteen is onder de verflagen vandaan gehaald. En het gedenkteken is voorzien van een replica van het originele marmeren medaillon.

Het Stieltjesmonument is geplaatst in 1884 ter ere van de waterstaatkundige ingenieur Thomas Joannes Stieltjes (1819-1878). Hij wordt gezien als de architect van de aanleg van de havens in Feijenoord ten zuiden van de Nieuwe Maas.

Op de Korinthische zuil is een medaillon geplaatst met daarop een portret van Stieltjes. Het is een kopie van het originele witte portretmedaillon dat wordt bewaard in museum Boijmans van Beuningen. Nu is een replica gemaakt die ook licht van kleur is.

Niet alleen het Stieltjesmonument is opgeknapt. Ook het hek er om heen is gerenoveerd. Eerder heeft ook al het Burgemeester Hoffmanplein, waar de zogeheten Naald van Stieltjes staat, een make over gekregen.