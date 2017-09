Drie Lokale Omroep Awards voor Open Rotterdam en WOS

De lokale omroepen WOS Media en OPEN Rotterdam zijn in Hilversum in de prijzen gevallen. Op het Mediapark in Hilversum kreeg de WOS de Lokale Omroep Award voor innovatie. De jury was in die categorie zeer gecharmeerd van hoe de WOS De Week van het Werk aanpakte.

Open Rotterdam viel twee keer in de prijzen: een award voor het programma Stem uit de Wijk en een award die de status van Lokale Omroep van het Jaar onderstreept. De jury is enthousiast over de manier waarop de lokale omroep burgerjournalisten opleidt en met behulp van de nieuwste technieken mobiele journalistiek bedrijft. Open Rotterdam is overigens niet de enige Lokale Omroep van het Jaar geworden. Die eer wordt gedeeld met REGIO8, de lokale omroep voor Montferland, Oude IJsselstreek en Doetinchem. Initiatiefnemer van de Lokale Omroep Awards is de Organisatie van Lokale Omroepen Nederland, die daarmee de kwaliteit van de programma's van lokale omroepen wil verbeteren.