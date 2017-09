Europese titel voor triatlete Van Vlerken

Yvonne van Vlerken

Triatlete Yvonne van Vlerken heeft zaterdag in Almere de Europese titel lange afstanden op haar naam geschreven. Met een tijd van 8.51.13 was zij ruim eerder binnen dan Sarissa de Vries, die in 9.09.44 als tweede finishte. De overwinning leverde de triatlete uit Krimpen aan de Lek ook nog eens de nationale titel op.

De wedstrijd ging over een afstand van 3,8 km zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen.