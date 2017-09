Feyenoord ontsnapt in Almelo

Feyenoord heeft zaterdag in de eredivisie een belangrijke zege geboekt tegen Heracles Almelo. In Overijssel boekten de Rotterdammers een 4-2 zege, maar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst gaf bijna een voorsprong van drie doelpunten weg.

De Rotterdammers ontsnapten in de achtste minuut aan een achterstand met een goed schot van Joey Pelupessy dat net naast het doel van Brad Jones ging. Na deze kans van de Almeloërs pakte Feyenoord het initiatief. Ondanks het uitvallen van Nicolai Jørgensen, die naar de kant moest met vermoedelijk een hamstringblessure, raakten de mannen van Van Bronckhorst niet in paniek. Een minuut na deze wissel schoot Steven Berghuis zelfs zijn ploeg op prachtige wijze op een 0-1 voorsprong.

Vervolgens bleef Feyenoord de sterkste in Almelo. In de 29e minuut maakte Berghuis op aangeven van de ingevallen Michiel Kramer de 0-2. Vier minuten later zag Jean-Paul Boëtius zijn gekraakte schot achter Heracles-doelman Bram Castro verdwijnen (0-3).

Billen knijpen

Na de rust liet Feyenoord de teugels wat vieren, waardoor Heracles een paar keer gevaarlijk kon worden. Zo moest Jones een schot van Brahim Darri keren. Rond de zeventigste minuut was de Rotterdamse ploeg drie keer gevaarlijk met kansen voor Jens Toornstra, Kramer en de debuterende Sam Larsson, maar zij konden Feyenoord niet doen juichen.

Reuven Niemeijer deed dat in de tweede helft wel voor Heracles, tot tweemaal toe zelfs. De Almeloërs kwamen via zijn twee treffers (waarvan één penalty, overtreding van Kevin Diks) op 2-3 en Feyenoord moest de laatste tien minuten billen knijpen. Heracles probeerde een slotoffensief eruit te persen, maar zag uiteindelijk de Rotterdammers nog scoren. Larsson profiteerde in de blessuretijd van de mee naar voren gekomen Castro en schoof uiteindelijk de bevrijdende 2-4 in een leeg doel binnen.

Heracles Almelo-Feyenoord (2-4)

Opstelling Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Van der Heijden, Nelom; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (21' Kramer), Boëtius (67' Larsson)

22' 0-1 Berghuis

29' 0-2 Berghuis

33' 0-3 Boëtius

73' 1-3 Niemeijer

81' 2-3 Niemeijer

90+3' 2-4 Larsson