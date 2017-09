Wielerjournalist Noppen: 'Ik vertrouw niemand, ook Leontien niet'

In een uitgebreid interview met De Volkskrant beschuldigt voormalig wielerarts Peter Janssen de Rotterdamse Leontien van Moorsel van dopinggebruik. Hij zou de viervoudig Olympisch kampioen zes keer epo hebben gegeven. De Rotterdamse wielerjournalist Maarten Noppen plaatst z'n vraagtekens, vooral bij de timing van het interview.

"Ik vind het heel merkwaardig dat die arts zich nu geroepen voelt om het verhaal naar buiten te brengen. Hij heeft jarenlang meegedraaid in en om het wielerpeloton. 25 jaar na dato klapt hij uit de school om het systeem op te schonen. Als hij dat wilt, had hij destijds de sporters direct moeten aanklagen als ze bij hem aanklopten voor EPO."

Niemand vertrouwen

Noppen was dertig jaar werkzaam in de wielerjournalistiek, onder andere voor het Algemeen Dagblad en Wieler Revue. Hij zag heel veel renners jarenlang dopinggebruik ontkennen, zoals Lance Armstrong, Michael Boogerd en Thomas Dekker. Maar stuk voor stuk bezweken ze jaren later aan de druk en bekenden zij. Noppen durft ook voor Van Moorsel z'n handen niet in het vuur te steken.

"Het is voor haar niet te hopen dat ze hoeft te bekennen. Maar we hebben een paar geleden het verhaal gehad van Monique Knol (die Van Moorsel ook al beschuldigde van dopinggebruik, red.). Die zal het ook niet voor niets hebben geroepen, al ontkent Leontien dat. Net als ze nu doet. En zolang er geen bewijs komt, heeft ze het voordeel van de twijfel. Maar ik vertrouw helemaal niemand zolang het om doping gaat. Wielrennen en doping zullen altijd met elkaar verbonden blijven. Het is net als criminaliteit. Dat zal ook nooit verdwijnen. Bovendien vertelt die arts wel heel gedetailleerd hoe het destijds met Leontien gegaan zou zijn..."

De Nederlandse dopingautoriteit heeft laten weten dat het de zaak niet gaat onderzoeken, omdat het langer dan tien jaar geleden is. De zaak is verjaard.