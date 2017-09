Van Bronckhorst na Heracles-Feyenoord: 'Onnodig in de problemen'

Feyenoord won zaterdag met 4-2 de uitwedstrijd van Heracles Almelo, maar trainer Giovanni van Bronckhorst houdt een negatief gevoel over aan de laatste twintig minuten van het duel. "We kwamen toen onnodig in de problemen", aldus de oefenmeester.

Van Bronckhorst vond dat zijn team in de eerste helft fantastisch speelde. Dat werd volgens de Feyenoord-trainer naar mate de tweede helft verder vorderde steeds minder: "Het spel in de eerste helft is de manier waarop we willen en moeten spelen. Dit moeten we een hele wedstrijd kunnen laten zien. Het ligt aan onszelf dat we de wedstrijd nog spannend maakten."

Nicolai Jørgensen viel tegen Heracles vroeg uit met een hamstringblessure. De Deense spits mist het Champions Leagueduel tegen Manchester City van aanstaande woensdag in De Kuip. "Het ziet er niet goed uit. Hij heeft wat schade. De diagnose weten we nog niet", zegt Van Bronckhorst. De trainer van Feyenoord verwacht dat de precieze ernst later vanavond of morgen bekend wordt. Ridgeciano Haps, die tegen Heracles met een blessure aan de kant bleef, moet volgens Van Bronckhorst nog stappen maken om woensdag beschikbaar te zijn.