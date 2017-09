Zonneveld over Van Moorsel: 'Beschuldiging beter te laat dan niet'

Leontien Zijlaard-Van Moorsel was zaterdag in de wielerwereld het gesprek van de dag. De Rotterdamse wordt door voormalig wielerarts Peter Janssen in De Volkskrant beschuldigd van dopinggebruik, maar zij ontkent. Thijs Zonneveld, wielerjournalist van het Algemeen Dagblad, pleit ervoor om 'heel de beerput leeg te scheppen'.

"Deze beschuldiging van Janssen komt misschien wel te laat. Maar beter te laat dan helemaal niet. Ik pleit altijd voor het doorbreken van de omerta en dat de waarheid boven tafel moet komen", zegt Zonneveld. Hij denkt dat wat Van Moorsel betreft het een welles-nietes-verhaal zal worden. "Je moet niet vergeten dat Janssen echt de dokter was en dat hij niet iets uit zijn mouw schudt. Er zijn wel meer bronnen die beweren dat Van Moorsel daar misschien wel verkeerde dingen deed. Het staat niet helemaal op zich." Alle woorden wegen even zwaar, vermeldt de wielerjournalist. "Het zou fijn zijn als er aanvullend bewijs zou komen, voor welke kant dan ook. Dan kun je minder met de slag om de arm een kant kiezen."

Zonneveld weet niet of de waarheid helemaal naar boven zal komen. "Het is belangrijk dat erover gesproken wordt", zegt hij. "Dit is een belangrijk signaal naar de huidige generatie wielrenners." Volgens Zonneveld moeten we in Nederland 'niet roomser dan de paus zijn'. "Als het in Nederland over onze sporthelden gaat, dan willen we er niks van weten. Dat vind ik soms een beetje hypocriet."