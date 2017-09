Excelsior in eigen huis onderuit tegen Vitesse

Excelsior heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. De Kralingers verloren in Van Donge & De Roo Stadion met 3-0 van Vitesse.

De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag begon echter redelijk aan de wedstrijd. Zo was Zakaria El Azzouzi in de zevende minuut gevaarlijk voor het doel van Vitesse-doelman Remko Pasveer, maar de aanvaller schoot in de zijnet. Het zag er lang naar uit dat beide ploegen zonder doelpunten de rust in zouden gaan, maar Luc Castaignos strafte het mistasten van Ogmundur Kristinsson, de IJslandse debuterende keeper bij Excelsior, genadeloos af (0-1).

Acht minuten na de rust maakte Tim Matavz uit een strafschop de 0-2 voor Vitesse, nadat Jeffry Fortes in het strafschopgebied Alexander Büttner foutief had afgestopt. Op het uur had El Azzouzi dé kans om Excelsior weer in de wedstrijd terug te brengen, maar de spits schoot vlak voor het doel de bal onbegrijpelijk naast. Uiteindelijk gooide Bryan Linssen met een geweldige kanonskogel de wedstrijd in het slot (0-3).

Excelsior-Vitesse (0-3)

Opstelling Excelsior: Kristinsson; Fortes (77' Karami), Mattheij, De Wijs, Massop; Faik (81' Haspolat), Messaoud (57' Vermeulen), Koolwijk; Caenepeel, El Azzouzi, Bruins

45' 0-1 Castaignos

53' 0-2 Matavz (penalty)

74' 0-3 Linssen