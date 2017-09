Overige sporten: ruime nederlaag voor ARBO Rotterdam Handbal

De handballers van ARBO Rotterdam Handbal zijn zaterdag het nieuwe eredivisieseizoen met een harde thuisnederlaag begonnen. Het Rotterdamse handbalteam, dat vorig jaar nog HARO Rotterdam heette, verloor aan de Haastrechtstraat met 36-24 van E&O Oosting.

Vorig seizoen wist HARO Rotterdam zich via de nacompetitie in de eredivisie te handhaven. Nieuwegein en Hercules werden toen verslagen.

Rugby

Ook de rugbyers van The Hookers begonnen aan het nieuwe seizoen met een ruime nederlaag. Het rugbyteam uit Hoek van Holland ging tegen RC Hilversum in eigen huis met 75-3 onderuit. De Hoekenezen staan in de ereklasse na dit verlies laatste.

Badminton

De badmintonners van TFS Barendrecht startten het seizoen eveneens met een nederlaag. Duijnwijck was in de eredivisiwedstrijd met 5-3 te sterk. TFS Barendrecht deelt samen met Van Zijderveld de vijfde plaats met drie punten.