Nachtelijke klimmer strandt op punthek

Archieffoto (ANP)

In Hoek van Holland is een jongen zwaargewond geraakt toen hij probeerde over een hek bij een huis te klimmen. Hij werd gespiesd op een van de punten.

Een omwonende zag de jongen in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur aan het hek hangen en sloeg alarm. Personeel van de brandweer en van de amublancedienst hebben de onfortuinlijke klimmer van het hek gehaald. Daarna is hij met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Waarom de jongen over het hek wilde klimmen, is nog niet duidelijk.