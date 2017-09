Joop van Daele in FC Rijnmond

Joop van Daele is vanavond te gast bij FC Rijnmond. De oud-speler van Feyenoord schuift aan naast presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Geert den Ouden.

De uitzending begint om 20.15 uur op TV en is vanaf 18.30 uur live te volgen via Facebook, waar je kan meepraten in de uitzending.

In de show blikken we terug op de vierde speelronde van de eredivisie, waarin Feyenoord won van Heracles en Excelsior verloor van Vitesse. Ook de wedstrijd van Sparta tegen Twente wordt uitgebreid nabesproken.