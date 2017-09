Sparta boekt eerste overwinning

Sparta heeft zondagmiddag op Het Kasteel met 1-0 van FC Twente gewonnen. Voor de ploeg van Alex Pastoor is het de eerste overwinning in de eredivisie. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Craig Goodwin.

In de eerste helft onderscheidde Loris Brogno zich vooral aan Sparta-zijde. De buitenspeler werd in de beginfase een aantal keer gevaarlijk. Zo schoot hij net over na een goede actie naar binnen. Maar ook FC Twente werd gevaarlijk. Oussama Assaidi liep na een kwartier spelen dwars door de verdediging van Sparta en kwam oog in oog met keeper Kortsmit. Laatstgenoemde kwam vervolgens goed in actie en neutraliseerde de kans van de aanvaller.

Voorsprong

Even later kwam Sparta op voorsprong. Uit een voorzet van Brogno werd Ache niet bereikt, maar kon Goodwin daardoor wel binnenschuiven. Twente kreeg gedurende wedstrijd, net zoals tien minuten voor rust, wel kansen op de gelijkmaker. De ploeg van René Hake kwam echter vaak overtuiging te kort.

Sparta werd in de tweede helft ook een aantal keer gevaarlijk. Robert Mühren schoot na een slimme actie bijvoorbeeld nog op de lat. Tien minuten voor tijd was het opnieuw de Volendammer die Sparta naar veilige haven had kunnen schieten. Zover kwam het niet; hij schoot over.

Sparta klimt door de overwinning naar de elfde plek in de eredivisie.



Opstelling Sparta

Kortsmit; Floranus, Breuer, Vriends, Marfelt; Dougall, Dobson, Mühren; Brogno, Ache en Goodwin

Scoreverloop

18' 1-0 Goodwin