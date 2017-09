Bendsneyder zesde in San Marino

Bo Bendsneyder is zondag op de zesde plek geëindigd in de Grand Prix van San Marino. De Rotterdamse motorcoureur kwam in de Moto3-klasse als één van de weinigen over de finish. Door de regelval gleden verschillende coureurs van de baan af. Slechts zestien van hen haalden de finish.

Bendsneyder ging zelf vroeg in de race ook onderuit. Op dat moment reed de 18-jarige Nederlander nog op de vierde plek, maar zakte hij weg tot de twintigste plek. Vervolgens knokte de coureur zich nog knap terug tot de zesde plek. Bendsneyder bezet in het kampioenschap de dertiende plaats met 48 punten. Mir leidt met 246 punten, Fenati staat tweede met 185 punten. Laatstgenoemde wist in San Marino als één van de weinigen overeind te blijven en won mede daarom de Grand Prix.