Jørgensen mist definitief Champions League-ouverture

Jørgensen (ANP)

Feyenoord kan in de thuiswedstrijd tegen Manchester City van aanstaande woensdag definitief niet beschikken over Nicolai Jørgensen. De spits liep zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Heracles Almelo een hamstringblessure op en moet daarom de eerste wedstrijd in de Champions League aan zich voorbij laten gaan.

Feyenoord heeft dit op zijn eigen website laten weten. Onduidelijk is of de Deense spits er in de topper tegen PSV (17 september) wel bij is.