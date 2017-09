Rotterdam zamelt zeker vier zeecontainers met goederen in voor Sint-Maarten

Een Rotterdams initiatief voor het inzamelen van hulpgoederen voor het getroffen Caraïbische eiland Sint-Maarten is erg succesvol. In een paar dagen tijd kunnen door de actie "Make St Maarten Great Again " zeker vier à vijf zeecontainers gevuld worden met gedoneerde spullen.

Volgens initiatiefnemer Patrick Marcelino geven mensen massaal hulpgoederen af. "Het loopt storm. Echt geweldig! De donateurs komen overal vandaan. Uit Rotterdam, maar ook uit Amsterdam, Den Haag, Limburg , België , Friesland en Groningen. Mensen hebben vertrouwen in ons en daar zijn we heel erg dankbaar voor. Onze familie en vrienden op Sint-Maarten zullen dit heel erg waarderen."



Tweede orkaan



Vrijwilligers zijn aan de Zaagmolenkade in Rotterdam bezig om alle spullen te sorteren. Dat gebeurt in een ruimte van kunstcentrum AAA Gallery. "Mensen komen met water en levensmiddelen, kindervoeding, kinderkleding, survivalkits. Daar is ook er behoefte aan. We krijgen berichten van mensen op Sint-Maarten die hun kinderen niet meer kunnen voeden. Maar er is ook behoefte aan zaklampen en tenten. Bewoners zijn echt alles kwijt. "

De ingezamelde goederen gaan zo snel mogelijk naar het getroffen gebied. "Ons doel is om alle spullen binnen tien dagen weg te hebben uit Nederland. Maar nu de tweede orkaan over het gebied gaat, moeten we wachten op berichten hoe het is gesteld met de haven en de luchthaven van Sint-Maarten."

https://makestmaartengreatagain.com/