Politiehonden houden inbrekers aan

Archieffoto

Drie mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om in te breken bij een juwelier aan de Zwart Janstraat in Rotterdam . De politie zette een helikopter en honden in om het trio op te pakken. Ze liepen tegen de lamp op de Noordsingel.

Twee van de drie werden door politiehonden gegrepen. De verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau.