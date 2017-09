Politie stuit op duizend wietplanten in Spijkenisse

Foto: Politie Eenheid Rotterdam

In een bedrijfspand aan de Puntweg in Spijkenisse heeft de politie zondagochtend een hennepkwekerij ontdekt. Er was geklaagd over een wietlucht.

In het pand stonden duizend planten. Toen de politie binnenviel waren drie mensen aan het plukken. Drie anderen renden weg. Alle verdachten zijn aangehouden.