Deelnemers Ladies Ride vierkant achter Leontien

Op de borden onderweg was de naamgeefster er toch nog een beetje bij.

Leontien Zijlaard-Van Moorsel was er niet bij tijdens haar eigen tocht.

Leontien Zijlaard-van Moorsel ontbrak zondag tijdens haar 'eigen' Leontien Ladies Ride. Nadat haar voormalig sportarts haar zaterdag in de Volkskrant beschuldigde van dopinggebruik, verkoos de voormalig wielrenster de luwte.

Het sportevenement, waarop deelnemers in Rotterdam-Nesselande konden meedoen aan een fietstocht en een hardloopwedstrijd, moest het dus doen zonder de naamgever. Van Moorsel gaf aan te verdrietig te zijn om met de deelnemers een gezellige dag te beleven.

Jammer, vonden de deelnemers. Zij bleken zondag volledig achter Van Moorsel te staan en hekelde vooral het feit dat het 'nieuws' over de voormalig wielrenster zoveel jaar na dato werd opgerakeld en kwalificeerde de onthullingen als 'oude koeien uit de sloot'.

Maandag is in Sportclub RIjnmond een reportage te zien over de Leontien Ladies Ride.