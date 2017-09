Hockey: Rotterdam opent seizoen met zege

HC Rotterdam is zondag het nieuwe hoofdklasseseizoen met een overwinning begonnen. De hockeymannen versloegen Pinoké aan de Hazelaarweg met 3-2.

In de derde minuut van de eerste kwart kwam Rotterdam al snel op voorsprong via Simon Egerton. Zes minuten later was het alweer raak via Jeroen Hertzberger (2-0). Dat was tevens de ruststand. In de 45e minuut deed Thijn Knetemann namens Pinoké wat terug door een strafcorner te benutten (2-1). Maar het was Egerton die de Rotterdammers op 3-1 zette. De 3-2 van Thijn Knetemann, wederom een benutte strafcorner, in de zeventigste minuut kwam echter te laat voor Pinoké.

Rotterdam heeft drie punten en deelt de koppositie samen met HGC, Kampong, Amsterdam en SCHC. Volgende week zondag speelt het team van trainer Albert Kees Manenschijn uit tegen Bloemendaal.