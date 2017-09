Pastoor: 'Gestreden voor elke meter kunstgras'

Sparta boekte zondagmiddag zijn eerste overwinning van het seizoen. De Kasteelclub heeft nu vijf punten behaald in vier wedstrijden. Het resultaat tegen FC Twente stelt trainer Alex Pastoor dan ook tevreden.

Pastoor vindt wel dat Sparta het zichzelf te moeilijk heeft gemaakt. "Ik vond het veel te lang spannend en billen knijpen", begint Pastoor tegenover RTV Rijnmond. "We hadden veel rustiger de slotfase in kunnen gaan met twee of drie doelpunten voorsprong. Maar dat gebeurde niet dus dan blijft het spannend."

Verdiende overwinning

"Ik vond dat wij op het begin van beide helften na, we alle aanspraak maakten op een zege. Zowel verdedigend en aanvallend brachten we ongelofelijk veel energie. Zo was er af en toe goed voetbal te zien en af en toe was het wat minder gepolijst, maar werd er wel gestreden.

Ik vond het als trainer een genot om naar te kijken. Maar als trainer wil je ook wel eens wat rustiger zitten. Maar ik snap dat het voor het publiek geweldig spektakel was."