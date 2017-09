Overwinning voor Neptunus in Bussum

De selectie van Curaçao Neptunus

Curaçao Neptunus heeft zondag in de kampioensgroep van de hoofdklasse HCAW verslagen. Het Rotterdamse honkbalteam was in Bussum met 5-3 te sterk.

In de eerste inning kwam Neptunus op een 0-1 voorsprong, maar de Rotterdammers zagen HCAW in de daaropvolgende inning gelijk maken. Neptunus besliste de wedstrijd in de vierde inning, waarin de Rotterdamse club vier punten wisten te scoren (5-1). HCAW maakte gedurende de laatste inning nog twee punten, maar de zege kwam voor Neptunus niet meer in gevaar. Neptunus gaat na elf wedstrijden in de kampioensgroep aan kop met achttien punten. De Rotterdammers hebben een duel meer gespeeld dan Amsterdam, dat tweede staat met zestien punten uit twaalf wedstrijden. Zaterdag werd Neptunus-HCAW afgelast. Dat duel wordt dinsdag ingehaald.