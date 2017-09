Vrouw gewond na val van klimmuur in Dordrecht

In de Dordtse klimhal Pentagon is een vrouw gewond geraakt toen ze van de klimwand viel. Ze is met een ambulance naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.

Volgens Philip Zwanen, de eigenaar van de klimhal in de Sikkelstraat, gaat het om een ervaren klimster. De vrouw was alleen aan het klimmen en was was vergeten zichzelf te zekeren. In de klimhal staan vijf klimautomaten met beveiligingstouwen voor mensen die alleen willen klimmen.

Het is onbekend van welke hoogte de vrouw is gevallen. Niemand heeft het ongeluk zien gebeuren. Volgens Zwanen was ze na de val aanspreekbaar en verontschuldigde ze zich nog. Ze zei: "Hoe stom kon ik zijn om me niet vast te ketenen?"

Welke verwondingen de vrouw precies heeft is niet bekend.