Dordrecht trekt veel, Rotterdam weinig bezoekers Open Monumentendag

Een optreden tijdens Open Monumentendag in de Trinitatiskapel in Dordrecht. Foto: Theo Oostenrijk.

Op Open Monumentendag zijn dit weekeinde in het hele land 950.000 mensen afgekomen. Rotterdam bleef steken op 15.000 bezoekers, Dordrecht wist 25.000 bezoekers te lokken.

Het totale aantal bezoekers voor Open Monumentendag bleef iets achter bij het aantal van vorig jaar. Volgens de organisatie kwam dit mede door het regenachtige weer. Onze regio kan daar over meepraten. Het Hoogheemraadschap Delfland hield de gemalen gesloten voor bezoekers, omdat ze volop in bedrijf waren om overtollig regenwater weg te pompen.

Een kinderprogramma aan de Kralingse Plas trok in Rotterdam veel jong publiek. Daar had ook de oudste manege van onze regio de deuren geopend vanwege Open Monumentendag.

Dordrecht

Dordrecht deed het dit jaar met 25.000 mensen beter dan Rotterdam qua bezoekersaantal. De stad stond voor het tweede jaar op rij in de top 5 van best bezochte steden, zelfs met 4000 bezoekers minder dan vorig jaar. Mensen konden in Dordt 65 monumenten bezoeken, waaronder een boerenbedrijf dat tijdens de WOII een groepsschuilplaats was.

Sowieso namen dit jaar opvallend meer gezinnen met jonge kinderen en meer jongeren deel aan het evenement. Ook waren onder de bezoekers meer toeristen (uit binnen- en buitenland) en expats.

Het thema van deze 31ste Open Monumentendag was Boeren, burgers en buitenlui.