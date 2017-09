Bekijk hier FC Rijnmond van zondag 10 september

Presentator Bart Nolles ontving Joop van Daele, Sinclair Bischop en Geert den Ouden bij FC Rijnmond

Speelronde vier van de eredivisie resulteerde in twee overwinningen en een nederlaag van onze regioclubs. Feyenoord en Sparta Rotterdam boekten allebei een zege, terwijl Excelsior in eigen huis van Vitesse verloor. Bart Nolles had in FC Rijnmond in elk geval genoeg onderwerpen om over na te praten.

Aan tafel zaten Joop van Daele, Sinclair Bischop en Geert den Ouden. Zij bespraken de eerste driepunter van Sparta van dit seizoen tegen FC Twente. Ook behandelden de mannen de goede eerste helft en de slechte tweede helft van Feyenoord tegen Heracles Almelo. Verder analyseerde FC Rijnmond de thuisnederlaag van Excelsior tegen Vitesse. Daarnaast besteedde de regionale voetbaltalkshow aandacht aan het verlies van FC Dordrecht tegen FC Oss van afgelopen vrijdag.