Man met speciaal team uit woning gehaald vanwege balletjespistool

De man wordt uit het huis gehaald. Foto: MediaTV.

Een speciaal team van de politie heeft in een pand op de hoek van de Tollensstraat en Nicolaas Beetsstraat in Schiedam zondag een inval in een woning gedaan na een melding over een ruzie. Volgens getuigen was er mogelijk een wapen in het huis.

Het Team Parate Eenheid van de politie ging naar de woning en trof daar een man aan. Die werd aangehouden. Onderzoek wees uit dat er inderdaad een wapen in huis was, maar dat het om een balletjespistool ging. Naar aanleiding van vondst benadrukt een woordvoerder van de politie dat nepvuurwapens ook verboden zijn: "Kun je nagaan wat de gevolgen zijn als je met een nepvuurwapen rondloopt. We zijn daar van 19.00 tot nu 22.00 uur mee bezig geweest." In het huis waren ook twee jonge kinderen. Zij zijn door de politie naar de moeder gebracht. Onduidelijk is met wie de man ruzie had.