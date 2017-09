Zwijnenberg, Kristinsson en Leontien in Sportclub Rijnmond

TV Rijnmond zendt maandagmiddag weer een gevarieerd sportmagazine uit met reportages rondom Clemens Zwijnenberg, Ögmundur Kristinsson en Leontien van Moorsel.

Oud-Feyenoorder Clemens Zwijnenberg kwam op onze uitnodiging naar het stadion van Heracles. De Tukker speelde tussen 1995 en 1997 voor Feyenoord, onder meer in de legendarische Champions League wedstrijd tegen Juventus. Met hem blikken we terug en vooruit op de rentree van Feyenoord in het kampioenenbal.

Met de nieuwe doelman van Excelsior, Ögmundur Kristinsson, hadden wij een goed gesprek over zijn leven op en naast het voetbalveld. Bij zijn debuut voor de Kralingers maakte hij nog geen vlekkeloze indruk, maar hij heeft het vertrouwen dat hij gaat slagen.

Ook waren we bij de Leontien Ladies Ride, waar de sfeer 'apart' was. Juist in dit weekend werd de Olympisch kampioene beschuldigd van het gebruik van epo. En dus liet Leontien van Moorsel verstek gaan. Maar de deelnemers staan nog steeds vierkant achter haar.

Verder zie een voorbeschouwing op het WK Triathlon in Rotterdam en een sfeerreportage van RVVH-Rijsoord, de regiotwist in het amateurvoetbal van afgelopen weekend.