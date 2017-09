Alle Rotterdamse files vanaf nu op Rijnmond.nl

Live meekijken met 26 verkeerscams in Rotterdam en actuele verkeersinformatie. Het kan vanaf nu ook op Rijnmond.nl/verkeer en de Rijnmondapp. Ook alle omleidingen en verstoppingen worden getoond.

Rotterdam is de enige stad in Nederland waarbij mensen op Rijnmond.nl/verkeer kunnen zien of het verkeer goed doorstroomt. Er staan onder meer camera's bij de Coolsingel, de Erasmusbrug en op het Oostplein.

RTV Rijnmond werkt samen met Rotterdam Onderweg van de gemeente Rotterdam.

Pascal Hofman van Rotterdam Onderweg is enthousiast over de camera's die in augustus alleen nog via Rotterdamonderweg.nl te bekijken waren: "Zeker de eerste dag was het druk: toen waren er 75.000 mensen op de website. Het is ook wel heel mooi beeld natuurlijk."

Hofmann hoopt op uitbreiding van het camerasysteem. "De camera's staan nu nog vooral in de stad en langs de ring. Wat mij betreft mogen dat er nog wel meer worden."