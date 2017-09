Poolse scheidsrechter voor Feyenoord tegen Man City

De wedstrijd tussen Feyenoord en Manchester City wordt woensdagavond gefloten door een Poolse scheidsrechter. De UEFA heeft Szymon Marciniak aangesteld voor het openingsduel in de poulefase van het toernooi.

De Pool floot nog nooit eerder een duel van Feyenoord, maar wel van twee andere Nederlandse clubs. In 2011 was hij de scheidsrechter bij AZ - FK Jablonec (2-0) en eerder dit jaar bij Olympique Lyon - Ajax (3-1).

Ook de overige leden van het aribtrale zestal komen uit Polen. Paweł Sokolnicki en Tomasz Listkiewicz zijn de assistenten, terwijl Radosław Siejka is aangewezen als vierde official. Paweł Raczkowski en Tomasz Musiał fungeren woensdagavond als vijfde en zesde official.

De wedstrijd tussen Feyenoord en de Britse topclub begint woensdag om 20:45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond, waar Dennis van Eersel en Sinclair Bischop het verslag doen.