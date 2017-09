Van der Mark vervangt Rossi in MotoGP

Michael van der Mark debuteert deze maand in de MotoGP. De 24-jarige Rotterdammer neemt tijdens de Grand Prix van Aragon bij Yamaha de plaats in van Valentino Rossi, die voorlopig uit de roulatie is vanwege een dubbele beenbreuk. Van der Mark rijdt normaal gesproken voor Yamaha in het WK superbike.

Teambaas Lin Jarvis van Yamaha zei zaterdag al dat hij zou kiezen uit vier kandidaten. De andere drie waren de twee Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die net als Van der Mark uitkomt in het WK superbike. Afgelopen weekeinde riep Yamaha voor de Grand Prix van San Marino geen vervanger op voor Rossi. Voor de volgende race in het Spaanse Aragon is de renstal verplicht weer twee motorfietsen in zetten.