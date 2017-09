Zwijnenberg over Feyenoord in CL: 'Altijd een kans'

Tussen 1995 en 1997 speelde Clemens Zwijnenberg 34 competitieduels voor Feyenoord én kwam hij in actie in de Champions League. Op onze uitnodiging kwam hij zaterdag naar Almelo om terug en vooruit te blikken.

"Het muziekje, de sfeer, het niveau van de tegenstanders.... Europees voetbal is al mooi, maar de Champions League is een verhaal apart," mijmert Zwijnenberg. Hij speelde mee in 1997, toen Feyenoord dankzij twee doelpunten van Julio Ricardo Cruz met 2-0 won van Juventus.

Of zulke stunts er weer in zitten, tegen Napoli, Shakthar Donetsk of Manchester City? Wat Zwijnenberg betreft wel: "Je hebt altijd een kans, dat is het mooie aan voetbal. Daarom is het ook zo'n leuk spelletje."