Arrestaties bij politieactie tegen asociaal rijgedrag

Meer dan veertig bekeuringen, acht aanhoudingen, veertien voertuigen die in beslag zijn genomen en 35.000 euro aan belastinggeld: dat is het resultaat van de eerste van tien grote controles die dit jaar gepland staan in Rotterdam.

Wethouder Joost Eerdmans maakte de eerste resultaten maandag bekend op Radio Rijnmond.

Met deze grote acties kunnen we hopelijk een hoop van deze hufters aanpakken Eerdmans

"We kunnen niet achter elke boom een agent zetten en met deze grote acties kunnen we hopelijk een hoop van deze hufters aanpakken. Het is een beperkt aantal mensen dat asociaal rijgedrag vertoont, maar de impact daarvan is groot. Een aso is genoeg om veel mensen te irriteren", aldus Eerdmans.

Iedere maand tot april 2018 is er een grote controle gepland tegen asociaal rijgedrag, zoals bumperkleven, rijden met alcohol of drugs en geen voorrang verlenen. Maar ook geen richting aangeven, te snel rijden en rechts inhalen worden aangepakt.

Samen met de Belastingdienst en het OM wordt ook gecontroleerd op openstaande boetes, ongeldige rijbewijzen of gezochte criminelen.

De afgelopen controle was in Rotterdam-Noord, in de buurt van Noordplein. De politie maakt niet bekend waar de volgende controles worden gehouden.

Eerdmans speculeerde op Radio Rijnmond wel over notoire probleemplekken in de stad. "Gelukkig horen wij van veel mensen waar er veel ergernissen zijn. In het centrum bijvoorbeeld over de Binnenweg, de Meent, maar ook de Coolsingel. Het is goed als mensen ons weten te vinden met situaties en locaties waar wij deze huftercontroles kunnen gaan uitvoeren."