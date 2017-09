File Van Brienenoordbrug door geschaarde aanhangwagen voorbij

Foto: Ewoud Kieviet

Op de Van Brienenoordbrug in de A16 richting Rotterdam was maandagmiddag een aanhanger geschaard. De weg was rond 16:30 uur weer vrij.

Het verkeer richting Rotterdam had daardoor een tijdje ongeveer een half uur vertraging, meldde de ANWB. Automobilisten moesten over de parallelrijbaan rijden.