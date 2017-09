Berovers lossen schot om peperdure Louboutins

Louboutins, met de bekende rode zool - Foto: Arroser (Wikipedia CC)

Een man uit Hilversum is in de nacht van zondag op maandag in Schiedam beroofd van zijn peperdure schoenen. De daders losten zelfs een schot om de Louboutins te bemachtigen. Niemand raakte gewond.

Het slachtoffer en de berovers spraken af in Rotterdam om een deal te sluiten. Toen ze een afspraak hadden, bleken de zogenaamde kopers geen geld bij zich te hebben. Ze gingen naar Schiedam, omdat daar het geld zou zijn. Maar eenmaal op de Noordvestsingel in Schiedam kwam het niet van betalen. De kopers sloegen de verkoper en hielden de man uit Hilversum onder schot. Ze gingen er uiteindelijk met de schoenen en persoonlijke spullen van het slachtoffer vandoor.