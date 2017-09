Ragnar Ache verlengt contract bij Sparta

Ragnar Ache heeft zijn contract bij Sparta verlengd tot medio 2020. De vorige verbintenis van de spits liep tot de zomer van 2019. Ache komt uit de jeugdopleiding van Sparta en stond zondag voor het eerst in de basis in een competitiewedstrijd van het eerste elftal.

Ache maakt een stormachtige ontwikkeling door bij Sparta en is op dit moment met twee treffers topscorer van de selectie. Beide doelpunten maakte hij tegen NAC Breda. Tot nu toe kwam de 19-jarige spits in alle competitieduels in actie.

In de voorbereiding liet Ragnar Ache zich al nadrukkelijk zien door veel te scoren. RTV Rijnmond maakte toen al een reportage over de aanvaller en zijn maatje Deroy Duarte. Bekijk het item hierboven.